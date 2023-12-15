  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milletvekili köy meclisine 3 el bombası attı! Dehşet anları kameraya yansıdı

1800 lira gram altın öngörüsü tutmuştu! Haluk Özdil yeni altın tahminini duyurdu: Ortalık bu sefer karışacak, bunu yapın

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Salim Ensarioğlu istifa etti

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Savcı Sayan’ın “aday olmayacak” bombasının ardından şimdi de bu! Yer yerinden oynayacak

İmamoğlu'nun yıprattığı İstanbul'a yeni metro müjdesi! Tarih belli oldu

Erdoğan, İstanbul seçimi için aradığı ismi buldu! Cumhurbaşkanı’na en yakın isimlerden biri olan Abdulkadir Selvi, o kişiyi böyle duyurdu

Türkiye'yi sallayacak gelişme! Yerin altından bir anda fışkırmaya başladı: Saniyede 100 litre çıkıyor

Sen ne yaptın böyle Bakan Bey! Erdoğan küplere binecek! Yazık, vallahi yazık

Sosyal medya "kazanç kapısı" oldu! Sosyalleşmeyi bırak kendi ticaretine bak!

Maalesef Rusya geliyor! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir
Dünya Katil Netanyahu'ya büyük şok
Dünya

Katil Netanyahu'ya büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-12-15 20:17:00 -
Katil Netanyahu'ya büyük şok

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasında katil Netanyahu dibi gördü.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Partisi eridi

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

İsrailli siyasetçiden Netanyahu için olay sözler! 'Güvenilmez bir başbakanımız var'
İsrailli siyasetçiden Netanyahu için olay sözler! 'Güvenilmez bir başbakanımız var'

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrailli siyasetçiden Netanyahu için olay sözler! 'Güvenilmez bir başbakanımız var'

Netanyahu’nun başını ağrıtan ‘lüks’ kodlar! İsrail'i yakan ajan
Netanyahu’nun başını ağrıtan ‘lüks’ kodlar! İsrail'i yakan ajan

Gündem

Netanyahu’nun başını ağrıtan ‘lüks’ kodlar! İsrail'i yakan ajan

Netanyahu, hepten zıvanadan çıktı! Yaptığı bu son namussuzluk herkesi şoke etti
Netanyahu, hepten zıvanadan çıktı! Yaptığı bu son namussuzluk herkesi şoke etti

Medya

Netanyahu, hepten zıvanadan çıktı! Yaptığı bu son namussuzluk herkesi şoke etti

İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu
İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu

Dünya

İt'lerin dalaşı! Netanyahu sahibi ABD'ye meydan okudu

Sonunda ABD ve İsrail birbirine girdi! Biden'dan Netanyahu'ya görülmemiş rest
Sonunda ABD ve İsrail birbirine girdi! Biden'dan Netanyahu'ya görülmemiş rest

Dünya

Sonunda ABD ve İsrail birbirine girdi! Biden'dan Netanyahu'ya görülmemiş rest

Biden-Netanyahu geriliminin ardından ABD'den kritik hamle!
Biden-Netanyahu geriliminin ardından ABD'den kritik hamle!

Dünya

Biden-Netanyahu geriliminin ardından ABD'den kritik hamle!

Netanyahu'ya bir şok daha! Muhalefet lideri "Çok tehlikeli" sözleri ile açıkladı: Böyle devam edemez
Netanyahu'ya bir şok daha! Muhalefet lideri "Çok tehlikeli" sözleri ile açıkladı: Böyle devam edemez

Gündem

Netanyahu'ya bir şok daha! Muhalefet lideri "Çok tehlikeli" sözleri ile açıkladı: Böyle devam edemez

Netanyahu'dan ilk açıklama: "Son askere kadar devam" Bu adam iyice azdı
Netanyahu'dan ilk açıklama: “Son askere kadar devam” Bu adam iyice azdı

Gündem

Netanyahu'dan ilk açıklama: “Son askere kadar devam” Bu adam iyice azdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23