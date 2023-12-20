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Gündem Katil Netanyahu'dan kan donduran sözler!
Gündem

Katil Netanyahu'dan kan donduran sözler!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:55:00 -
Katil Netanyahu'dan kan donduran sözler!

Gazze'de sivilleri katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, bölgede katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." dedi.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’de sivilleri hedef aldığı katliamları, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek." sözleriyle savundu.

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