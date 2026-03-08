Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı

  • İSTANBUL
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim 8 Mart 2026 itibarıyla dokuzuncu gününe girerken, çatışmalar stratejik merkezlere sıçradı. İsrail ve ABD güçlerinin İran’ın füze ve uydu teknolojisinin kalbi sayılan karargahı vurmasıyla savaşta yeni ve çok daha tehlikeli bir safhaya geçildi.

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan askeri hareketlilik, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) "can damarı" olarak nitelendirilen stratejik tesislerin hedef alınmasıyla şiddetlendi. İsrail ve ABD savaş uçakları, Huzistan eyaletinde bulunan IRGC "Uzay Gücü" karargahını bombalayarak imha etti. Tahran ise bu saldırıya "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında Ürdün’deki ABD üssünü ve İsrail’in derinliklerini "süper ağır" füzelerle vurarak karşılık verdi.

ABD-İsrail-İran savaşı, dokuzuncu gününe girerken karşılıklı misillemeler de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Kürtlerin çatışmalara dahil olmasını istemediğini belirtirken, İsrail ordusu İran'da Devrim Muhafızları karargahını vurduğunu açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik yeni hava saldırısı dalgası başlattı. İsrail ve ABD uçakları ülkenin güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki Devrim Muhafızları karargahını vurdu. Söz konusu yerin, Devrim Muhafızları'nın "Uzay gücü" karargahı olduğu belirtildi.

İsrail ve ABD savaş uçakları, İran'da Devrim Muhafızları'nın karargahını vurdu.

ABD ve İsrail, İran'ı bir kez daha vurmaya başladı. Hedef alınan yer bu sefer İran Devrim Muhafızları ordusunun can damarı oldu.

UZAY GÜCÜ KARARGAHI

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde yer alan Devrim Muhafızları'nın karargahı, İsrail ve ABD savaş uçakları tarafından bombaladı. Karargah, Devrim Muhafızları'nın "Uzay gücü" karargahı olarak biliniyordu.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu.

ABD'nin ve Siyonist rejimin saldırgan ve suçlu ordularının vahşetinin ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmana yönelik saldırılarının hacmi ve derinliği önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacak ve kazanımları asil İran milletine ulaşacaktır."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

