Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan askeri hareketlilik, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) "can damarı" olarak nitelendirilen stratejik tesislerin hedef alınmasıyla şiddetlendi. İsrail ve ABD savaş uçakları, Huzistan eyaletinde bulunan IRGC "Uzay Gücü" karargahını bombalayarak imha etti. Tahran ise bu saldırıya "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında Ürdün’deki ABD üssünü ve İsrail’in derinliklerini "süper ağır" füzelerle vurarak karşılık verdi.

UZAY GÜCÜ KARARGAHI

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde yer alan Devrim Muhafızları'nın karargahı, İsrail ve ABD savaş uçakları tarafından bombaladı. Karargah, Devrim Muhafızları'nın "Uzay gücü" karargahı olarak biliniyordu.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu.

ABD'nin ve Siyonist rejimin saldırgan ve suçlu ordularının vahşetinin ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmana yönelik saldırılarının hacmi ve derinliği önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacak ve kazanımları asil İran milletine ulaşacaktır."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.