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Gündem Katil İsrail'in saldırılarında 3 bin 141 öğrenci şehit oldu!
Gündem

Katil İsrail'in saldırılarında 3 bin 141 öğrenci şehit oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 15:43:00 - 2023-11-14 15:58:31
Katil İsrail'in saldırılarında 3 bin 141 öğrenci şehit oldu!

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız bombalayan siyonist İsrail ordusunun 3 bin 141 Filistinli öğrenciyi şehit ettiği açıklandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hastane, sağlık ocağı, yerleşim alanı ve okul ayrımı olmaksızın devam ediyor.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da 3 bin 141 öğrencinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

45 okul yıkıldı!

Ayrıca raporda öğrencilerin yanı sıra 130 öğretmen ve yöneticinin de hayatını kaybettiği belirtildi. 7 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Gazze Şeridi’nde 3 bin 117, Batı Şeria’da ise 24 öğrenci öldürüldü. Saldırılarda Gazze Şeridi’nde 4 bin 613 öğrenci ve 403 öğretmen, Batı Şeria’da ise 250 öğrenci yaralandı.

Öte yandan, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında 67 öğrenci ve 40 öğretmen İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında 239 devlet okulunu hedef alırken, 45 okul yıkıldı.
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