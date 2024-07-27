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Dünya Katil İsrail'in saldırdığı Yemen'de yangın devam ediyor
Dünya

Katil İsrail'in saldırdığı Yemen'de yangın devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-27 22:11:00 -
Katil İsrail'in saldırdığı Yemen'de yangın devam ediyor

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle çıkan yangının devam ettiğini duyurdu.

Husilere bağlı Emniyet Basın Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 Temmuz'da düzenlediği saldırılar sonrası ülkenin batısındaki Hudeyde'de çıkan yangının bir akaryakıt deposunda patlamaya sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, yangının yüzde 10'luk kısmının hala söndürülememiş olmasının akaryakıt tankında hava basıncına, bunun da tankın patlamasına neden olduğu ifade edildi.

Tanktaki yangının sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı ve patlamanın can kaybına neden olmadığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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