Katil İsrail’in hedefi kadın ve çocuklar

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 15 bine ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybeden kişilerin arasında 6 bin 150’den fazla çocuk ve 4 binden fazla kadın olduğu kaydedildi. Saldırılarda yaralananların sayısı 40 bine yaklaşırken, bunların yüzde 75’inden fazlası da kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Öte yandan, 4 bin 700’den fazlası çocuk olmak üzere 7 bin kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu belirtiliyor. Terör devleti İsrail, özellikle kadın ve çocukları hedef alarak Müslümanların gelecek nesillerini vuruyor. Saldırılarda hastaneler ve okullar özellikle hedef seçiliyor. Bombardımanlarda 45 bin konut tamamen yıkılırken, 233 bin konut ağır hasar gördü. 266 okul, 26 hastane ve 55 sağlık merkezi da ağır hasar alarak kullanılmaz hale geldi.

Nesillerini kaybetmemek için zulme sessiz kalmayın

Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Avukat Serkan Güçlü, “Tarihte, iktidarını korumak için zulme başvuranların çocuklara yöneldiğini görüyoruz. Ya çocukların zihinlerini ve ruhlarını ifsada yöneliyorlar ya da bugün Gazze’de olduğu gibi çocukları öldürmeyi yeğliyorlar. Bu zalimler kısa vadede başarılı olmuş gibi görünseler de uzun vadede hiçbir zaman başarılı olamamışlardır. Zalimlerin saltanatları ve zulüm düzenleri sonunda yıkılıp gitmiştir. Firavun, çocukları öldürmüş ancak kendi nesli azalmış ve yok olmuş. Ama bizim asıl üzerinde durmamız gereken nokta bu değil. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken nokta, insanlığın ve özellikle ‘Ben Müslümanım’ diyen insanların bu meseleye duyarsızlığı. Zulme sessiz kalanın da farkında olarak ya da olmayarak zalimin yanında konumlanması. Zulme sessiz kalanların akıbetinin neler olduğunu Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bize açıklıyor. Gerek çocukları öldürenler, gerekse o çocukların ölümüne bigane kalanlar. Nesillerinizi kaybedeceksiniz. Nesillerinizi kaybetmek istemiyorsanız çocukların öldürülmesine sessiz kalmayın” ifadelerini kullandı.

Asrın Firavun’u İsrail’i mücahitler yok edecek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şube Başkanı Mehmet Fatih Serenli de şunları söyledi: “Zorba işgalciler, 7 Ekim’de uğradıkları hezimetin acısını masumlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Tüm dünyanın gözü önünde ve bilinçli bir şekilde hastanelerin yeni doğan ünitelerini ve çocuk bölümlerini hedef alarak en zalim yöntemlerle bebek ve çocukları ayırt etmeden hunharca katlediyorlar. Tonlarca fosfor bombasıyla adeta geride eser bırakmayacak şekilde defalarca aynı alanları bombalayarak, elektriklerini ve enerjilerini keserek ölüm yağdırıyorlar.

Hendek halkına bir zamanlar yaşattıklarını tekrar ederek yaptıklarından zevk alıyorlar. İnsanlıktan uzak bu zalimlerin yaptıklarını elbette Rabbimiz görüyor ve biliyor. Mısır’da Firavun, hamile kadınların bebeklerini daha dünyaya gelmeden nasıl canice yok edip, bununla sözde İsrailoğullarını tamamen ortadan kaldıracağını düşünerek soykırım yaptıysa, bu asrın Firavun’u olan İsrail ve Amerika da aynı vahşeti sergiliyor. Ancak şu iyi bilinsin ki; iyi Firavun’un sarayında Musa’yı yetiştiren Allah, bu zalimlerin yanı başındaki Gazzeli mücahidler eliyle aynı kanununu işletecektir.”