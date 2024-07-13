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Dünya Katil İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında şehit sayısı 90'a çıktı
Dünya

Katil İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında şehit sayısı 90'a çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 21:53:00 -
Katil İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında şehit sayısı 90'a çıktı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi’nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda şehit olanların sayısı 90’a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan ve daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği El Mevasi’ye gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yerinden edilen sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a, yaralı sayısının ise 300’e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.

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