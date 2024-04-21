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Dünya Katil İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta dehşete düşüren manzara!
Dünya

Katil İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta dehşete düşüren manzara!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 22:53:00 - 2024-04-21 23:10:08

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinden sonra Nasır Hastanesi'nin bahçesinde toplu mezar bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan siyonistler tarafından katledilen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cenazesinin çıkartıldığını söyledi.

500 kişi hala kayıp!

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezar İsrail'in işlediği suçların boyutunu gösteriyor." denildi.

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