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Dünya Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"
Dünya

Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"

Yeniakit Publisher
2024-08-10 21:43:00 -
Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Katil İsrail’in bugün gerçekleştirdiği ve 100’den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "endişe duyuyoruz" diyerek adeta alay etti.

İsrail’in Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu’na düzenlediği ve 100’den fazla sivili katlettiği saldırıya ilişkin ABD’den açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett yaptığı açıklamada, “Gazze’deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz” diyerek, İsrailli yetkililerden saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı talep ettiklerini söyledi.

Savett açıklamasında, “Saldırı bir ateşkes ve esir anlaşmasının aciliyetini vurguluyor. Bu hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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