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Dünya Katil İsrail’e roket saldırısı!
Dünya

Katil İsrail’e roket saldırısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 20:17:00 - 2023-12-13 20:34:44
Katil İsrail’e roket saldırısı!

İsrail’in Aşdod kentinde düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verilirken, savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.

İsrail’in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı.

Roket parçası süpermarkete isabet etti

Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu.

Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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