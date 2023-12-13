Katil İsrail’e roket saldırısı!

İsrail’in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı.

Roket parçası süpermarkete isabet etti

Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu.

Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.