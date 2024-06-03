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Dünya Katil İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Dünya

Katil İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 01:35:00 -
Katil İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep’in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.

Hayyan'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, 29 Mayıs 2024’te Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde İsrail güçlerince bir bina hedef alınmış, 1 çocuk ölmüş 10 sivil yarandığı iddia edilmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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Kaynak: AA

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