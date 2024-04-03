Katil İsrail'den şaka gibi saldırı açıklaması! IDF'den özür!

İsrail'in yardım çalışanlarına yönelik saldırısı sonrası dünyadan büyük tepki gelirken İsrail Savunma Bakanlığından şaka gibi açıklama geldi.

Kordinasyon eksikliğinden olmuş!

IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Gazze'deki bir yardım konvoyuna dün gece düzenlediği ölümcül saldırı nedeniyle özür diledi ve bunun bir "yanlış kimlik tespiti"nin sonucu olduğunu belirtti.

Halevi, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde yedi World Central Kitchen yardım görevlisinin kasıtsız öldürülmesi nedeniyle özür diledi!

“Bu, savaş sırasında, gece vakti, çok karmaşık koşullarda yapılan yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi” diyen Halevi, “WCK yardım çalışanlarına zarar verme kastı olmadığını” da sözlerine ekledi.

Hamas: İsrail, Gazze'deki insani yardım gruplarını 'terörize etmeyi' hedefliyor

Hamas, İsrail'i, insani yardım örgütlerini "terörize etmek" ve onların açlıktan ölmek üzere olan Gazze halkına yardım etmesini engellemek için yardım dağıtım merkezlerini hedef almakla suçladı.

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Hamas, yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi'ne, bu menfur eylemi kınamaya ve işgalin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı işlediği suçlara ve saldırganlığa son verme yönünde adım atmaya çağırıyoruz" dedi.