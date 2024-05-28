Katil İsrail'den Refah'ta bir katliam daha! Şehir merkezine ulaştılar, çadırkenti vurdular
Reuters Haber Ajansı, siyonist İsrail tanklarının Refah merkezine ulaştığını, çadırların olduğu bölgede yine saldırılar düzenlediğini aktardı.
Siyonistler, "güvenli bölge" ilan edilen ve 2 milyona yakın Gazzelinin sıüındığı Refah kentinde katliama devam ediyor.
Önceki akşam sivillerin yaşadığı çadırkentte dehşete düşüren bir katliam yapan İsrail, Refah'ta şehir merkezine ulaştı.
Reuters, İsrail'in çadırlar bölgesini yine vurduğunu ve 21 Filistinlinin şehit olduğunu yazdı.
Katil Netenyahu işgalci ordusuna 7 Mayıs'ta Refah'a girme emri vermişti. Siyonistler Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye açılan bölümünü de ele geçirmişti.
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