Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Sryan beldesine yönelik düzenlediği hava saldırısında can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.
Kaynak: AA
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