  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal fatura uygulaması!

Rusya'dan şok eylem: Zelenski resimleri dağıttılar!

Bakan Uraloğlu’ndan hodri meydan! Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz

Cüneyt Arkın İran'ın nasıl dünyaya palavra sıktığını bir bir açıkladı: Atıyorlar ya

Milli yüzücü Kerem Tunçelli tarih yazdı: Bunu başaran ilk Türk oldu!

Hayvan derneğinin kirli maskesi düştü

Sevmek istediği köpek ağır yaraladı: Çocuğum dışarı çıkamıyor

İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

Fransız Le Monde bile yazmak zorunda kaldı: Türkiye'nin petrol gemileri oraya gidiyor

Youtube'u hâlâ güvenli bulan anne babalar! Dila Kent gibi binlerce Youtuber çocukları böyle zehirliyor!
Dünya Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-08-03 20:57:00 -
Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Sryan beldesine yönelik düzenlediği hava saldırısında can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.

Kaynak: AA

Lübnan'dan Türkiye'ye Golan Tepeleri uyarısı: Orası düşerse Ankara gider, tek çare Türkiye
Lübnan'dan Türkiye'ye Golan Tepeleri uyarısı: Orası düşerse Ankara gider, tek çare Türkiye

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lübnan'dan Türkiye'ye Golan Tepeleri uyarısı: Orası düşerse Ankara gider, tek çare Türkiye

Bakan Fidan'dan dikkat çeken Lübnan açıklaması: ABD'nin savaşa girmek dışında hiçbir çaresi olmaz
Bakan Fidan'dan dikkat çeken Lübnan açıklaması: ABD'nin savaşa girmek dışında hiçbir çaresi olmaz

Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken Lübnan açıklaması: ABD'nin savaşa girmek dışında hiçbir çaresi olmaz

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Lübnan’ı tehdit etti
Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Lübnan’ı tehdit etti

Dünya

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Lübnan’ı tehdit etti

ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı
ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

Dünya

ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'
Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'

Dünya

Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'

Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları
Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları

Dünya

Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları

İsveç'ten flaş Lübnan adımı! Savaş mı yaklaşıyor?
İsveç'ten flaş Lübnan adımı! Savaş mı yaklaşıyor?

Dünya

İsveç'ten flaş Lübnan adımı! Savaş mı yaklaşıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23