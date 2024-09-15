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Dünya Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu
Dünya

Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 00:16:00 -
Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından İsrail işgali altındaki Gazzelilere skandal bir uyarıda bulundu.

3 MAHALLEYİ BOŞALTIN'

Adraee yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Manşiye, Şeyh Zayid, Meşru Beyt Lahiya mahallelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

'BELİRLENEN ALAN SAVAŞ BÖLGESİDİR'

Filistinli grupların söz konusu "bölgelerden İsrail'e roket attığını" iddia eden Adraee, "Belirlenen alan tehlikeli bir savaş bölgesidir, tahliye bölgedeki tıbbi tesisleri kapsamıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Askalan (Aşkelon) kentine 2 roket atıldığını, birinin düştüğünü diğerinin imha edildiğini aktardı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Bombaların hedefi olmamak için bölgeden bölgeye savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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