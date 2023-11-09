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Gündem Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...
Gündem

Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2023-11-09 17:56:00 - 2023-11-09 18:38:18
Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin şehrine ve mülteci kampına düzenlediği baskınlarda 8 Filistinli şehit oldu, 14 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 34’üncü gününde de aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne düzenlediği kara harekatını genişletirken, sivil yerleşim yerlerine gece gündüz baskınlar düzenliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin şehrine ve mülteci kampına düzenlenen baskında çatışma çıktı.

 

Sivillere ateş açtılar!

İsrail askerlerinin baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli şehit oldu. Yaralanan 14 Filistinli ise tedavi altına alındı.
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7 Ekim’den bu yana Batı Şeria bölgesinde en az 173 Filistinli hayatını kaybetti.

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