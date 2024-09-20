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Dünya Katil İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü
Dünya

Katil İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-20 19:01:00 -
Katil İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü

Dünden bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarını artıran terör devleti İsrail son olarak Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İsrail Ordu Radyosu, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in hedef alındığını belirtti.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında tansiyon giderek artıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İSRAİL, BEYRUT'UN GÜNEYİNİ VURDU: 3 ÖLÜ, 17 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyine yönelik saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

SALDIRIDA HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI HEDEF ALINDI

İsrail Ordu Radyosu ve Lübnan'daki iki güvenlik kaynağı, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in hedef alındığını belirtti.

 

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