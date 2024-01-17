Katil İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı: 7 şehit!

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'yı da hedef aldı.

İsrail’in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarm kentindeki mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Kampı kuşatıp onlarca eve baskın düzenleyen İsrail güçlerinin saldırısında yaralananlar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

İşkence üstüne işkence!

Filistin Kızılayı, mülteci kampına ulaşmaya çalışan 2 ambulans çalışanının da İsrail saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait iş makineleri kamptaki yollara, marketlere ve araçlara hasar verdi.

İsrail ordusu, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı yakınlarını da insansız hava aracı ile hedef aldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi’nde ise son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 24 bin 448’e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria’da da en az 360 Filistinli hayatını kaybetti.

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