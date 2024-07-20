Katil İsrail, Yemen'e saldırı başlattı! Husilerden Arap ülkelerine uyarı

Son dakika Yemen haberleri: Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırılarını sürdüren İsrail, Yemen'e bombardıman başlattı. Husiler, saldırılara karşılık verileceğini duyurdu.

İSRAİL, YEMEN'E BOMBARDIMAN BAŞLATTI

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Yemen'e hava saldırısı başlattı. Saldırıda Hudeyde limandaki petrol yüklü tankerler havaya uçtu.

İsrail'in saldırılarının, Husilerin Perşembe günü İHA ile Tel Aviv’deki ABD Elçiliği’ne yakın bir binayı vurmasına misilleme olduğu iddia edildi.

HUSİLERDEN ARAP ÜLKELERİNE PEŞ PEŞE UYARI

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Husiler, saldırıyla ilgili jet hızında bir açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Saldırılarımızı durdurmaya çalışacak tüm Arap ülkeleri de İsrail gibi saldırıya uğrayacak.

Yemen'in Gazze'ye karşı tutumu sağlam ve değişmeyecek, Yemen'in Gazze'yi destekleyen operasyonları da durmayacak. Bu saldırıya karşılık verilmesi kaçınılmazdır ve Yemen halkı tüm şer odaklarından daha güçlüdür.

'BİZ İMAN, HİKMET, CİHAD VE SEBAT ÜLKESİ YEMEN'İZ'

Bizler Gazze'nin katledilmesine eyleme geçmeden tanık olmaktansa şehadeti ve fedakarlığı tercih eden bir halkız.

Bizler aynı zamanda hedef alındıklarında geri çekilmeyen, bunun yerine yüzleşme ve tepki vermenin gerekliliğine olan kararlılığını ve inancını artıran bir halkız.

Biz iman, hikmet, cihad ve sebat ülkesi Yemen'iz."

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