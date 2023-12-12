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Gündem Katil İsrail yarı çıplak görüntülerini paylaşıp 'Hamas'lılar teslim oldu' demişti! Yalan ifşa oldu
Gündem

Katil İsrail yarı çıplak görüntülerini paylaşıp 'Hamas'lılar teslim oldu' demişti! Yalan ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 23:58:00 - 2023-12-13 00:17:36

Katil İsrail askerleri, 7 Aralık'tan itibaren yarı çıplak halde alıkoyduğu Filistinli erkeklere yaptığı aşağılayıcı uygulamayı dünyaya, "teslim olan Hamas savaşçıları" diye servis etmişti.

İnsanlık dışı muameleye maruz kalan Filistinlilerin yakınlarından ABD'de yaşayan Hani el-Medhun, AA muhabirine konuştu.

Kardeşi Mahmud, babası ve yeğenini Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinden yayınlanan fotoğraflarda yarı çıplak halde alıkonulmuş olarak gördüğünü söyleyen el-Medhun, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri benim erkek kardeşim Mahmud. Kendisi bir baba ve bir esnaf. Savaşçı olabilecek fiziksel özelliklerden yoksun. Sanırım savaşçı olmak için biraz fit olmak gerekir. Mahmud'u, İsrail ordusunun bunlar 'Hamas savaşçıları' diye yayınladığı videoda gördüm. Yeğenim Abud'un askeri kamyona bindirildiği fotoğrafı gördüm. Bu videoda gördüklerinizin yarısı Medhun ailesinden ya da bizim birlikte büyüdüğümüz bu mahalleden insanlar."

Söz konusu görüntülerdeki insanların bu bölgeye sığınmış siviller olduğuna işaret eden Medhun, "İsrail, kamuoyuna 'Bakın biz Hamas savaşçılarını yakaladık' demek istiyor olabilir. Bu videodaki insanların yarısından fazlasını tanıyorum ve Hamas savaşçısı olmaktan çok uzaklar." ifadelerini kullandı.

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