Katil İsrail tutuştu: Korkudan Gps kapattı!

İran'a hava saldırı düzenleyen İsrail, Devrim Muhafızlarının misilleme yapabileceğinden korktuğu için gps kapattı.

GPS ENGELLEMESİ: TEL AVİV YERİNE BEYRUT GÖZÜKTÜ

Times of Israel'de yayınlanan haberde, başta Google olmak üzere farklı GPS uygulamalarına yönelik engellemelerin ilk defa ülkenin iç kesimlerinde de yaşanmaya başladığı, uygulamaları açanların lokasyonlarının Tel Aviv yerine Beyrut olarak görüldüğü ifade edildi.

İSRAİL BU YÖNTEMİ DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞTI

İsrail daha önce de Hizbullah'ın olası saldırısını önlemek için Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerinde GPS uygulamalarına yönelik engelleme getirmişti.

LÜBNAN DA ETKİLENİYOR

İsrail'in GPS'e yönelik müdahalesi özellikle Lübnan'ın güney bölgelerinde sıklıkla yaşanıyor.

Lübnan'ın güneyinde Google üzerinden GPS uygulamasını açan birçok kişi lokasyon olarak en az 150 kilometre mesafede yer alan Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda görülüyor.

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