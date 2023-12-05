Katil İsrail soykırım yapmış bu hala 'gazetecilik etiği' diyor!

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CHP'nin RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında toprak bütünlüğünü korumaya çalışan mücahid Kassam Tugayları'nın desteklenmesinden rahatsızlığını açıkça ilan etti.

Kendisini "medya ombudsmanı" diye pazarlayıp malum medyada sözde tarafsızlık martavalı okuyan Bildirici, Yeni Akit gazetesi ile Yeni Şafak gazetesini "savaş çığırtkanlığı" yapmakla suçladı.

Bildirici, soykırım suçu işleyen İsrail'in zulmüne karşın, Akit Medya ile Yeni Şafak'ı "Yeni Şafak ve Yeni Akit, Gazze’de şiddete maruz kalan, yerlerinden yurtlarından edilenlere insan olarak değil 'ümmet' olarak bakıyor; günlerdir 'İslam Ordusu kurulsun' manşetleri atarak, yazılar yayımlayarak savaş çığırtkanlığı yapıyorlar." diye hedefe koydu.



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Dünyanın gözü önünde işlenen cinayetlerin haberinin yapılmasından rahatsız olan Bildirici, "medya etiği" gerekçesini öne sürerek, şöyle devam etti:

Gazze’den gelen kanlı fotoğraflar, ceset fotoğrafları hiçbir elemeye tabi tutulmadan kullanılıyor Türkiye medyasında. Hatta bebek ve çocuk cesetlerinin yüzü açık fotoğrafları, gazetecilik ilkeleri, insanlar ve özellikle de çocuklar üzerinde yaratacağı travmatik etkiler hiçe sayılarak yayımlanıyor. Uzmanların “Savaş ruh sağlığımızı bozdu” uyarıları aldırılmıyor; sosyal medyada da “Yüreği yeten izlesin” diye paylaşılıyor kanlı görüntüler.