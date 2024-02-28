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Gündem Katil İsrail sivillerin sığındığı mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü var
Gündem

Katil İsrail sivillerin sığındığı mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2024-02-28 19:11:00 -
Katil İsrail sivillerin sığındığı mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü var

Katil İsrail ordusu, Gazzeli sivilleri bombalardan sığındıkları Nuseyrat Mülteci Kampı’nda vurdu. Kanlı saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu.

Yerel kaynaklar, saldırı öncesi uyarı yapılmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı.

Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

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