Katil İsrail sivil yerleşim yerlerini vuruyor! Panik dolu anlar kamerada
Katil İsrail'in insani aranın sona ermesinin ardından sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Üzerlerine bombalar yağan halkın panik dolu anları kameraya yansıdı.
Gazze Şeridi'nde 1 haftadır süren ateşkes ve esir takasının ardından bombardıman devam etti.
Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyini bombalamaya başladı. Siyonist İsrail'in bu sabah başlattığı bombardımanda da sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı öğrenildi.
Panik dolu anlar kameraya yansıdı
Ateşkesin yerel saatle 07:00'da bitmesinin hemen ardından zulme kaldığı yerden devam eden katil İsrail'in saldırıları sonrasında halkın yaşadığı panik dolu anlar kameralara yansıdı.
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