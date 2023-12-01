  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal yeni asgari ücreti Türkiye'ye canlı yayında duyurdu: Ben size söylüyorum, rakam bu

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Bölge su, petrol, gaz yatakları ile dolu! Kimseye ait değil... Uzmanlar "Türkiye'nin olabilir" diyerek duyurdu

Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!

Böylesi daha önce görülmedi! ABD'den vazgeçip Türkiye'den ATAK helikopteri aldılar

Altın tahminleri hep doğru çıkan Hatice Kolçak dolar tahminini duyurdu: Bence bu olacak

Almanya vatandaşlık şartlarını kolaylaştırıyor! Alman vatandaşı olmak için yeni yasa, beklenmedik ve çarpıcı değişimler

Türkiye kararı: Türkiye’ye çağrılan TikTok temsilcileri dinlenecek! Dikkat çeken hamle, net mesaj

Doğu Akdeniz'de doğal gaz hamlesi! İşin içinde ABD'li enerji devi var
Gündem Katil İsrail sivil yerleşim yerlerini vuruyor! Panik dolu anlar kamerada
Gündem

Katil İsrail sivil yerleşim yerlerini vuruyor! Panik dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-01 23:17:00 - 2023-12-01 23:17:50

Katil İsrail'in insani aranın sona ermesinin ardından sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Üzerlerine bombalar yağan halkın panik dolu anları kameraya yansıdı.

Gazze Şeridi'nde 1 haftadır süren ateşkes ve esir takasının ardından bombardıman devam etti.

Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyini bombalamaya başladı. Siyonist İsrail'in bu sabah başlattığı bombardımanda da sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı öğrenildi.

Panik dolu anlar kameraya yansıdı

Ateşkesin yerel saatle 07:00'da bitmesinin hemen ardından zulme kaldığı yerden devam eden katil İsrail'in saldırıları sonrasında halkın yaşadığı panik dolu anlar kameralara yansıdı.

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak
81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak

İSLAM

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM'den Filistin için yine aynı terane!
BM'den Filistin için yine aynı terane!

Dünya

BM'den Filistin için yine aynı terane!

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu
Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

Dünya

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.
Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

Sosyal Medya

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta
ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Gündem

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj
Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Siyaset

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti
Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti

Dünya

Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti

Son dakika... İsrail saldırılarında AA'nın kameramanı hayatını kaybetti! Yürek sızlatan detay
Son dakika... İsrail saldırılarında AA'nın kameramanı hayatını kaybetti! Yürek sızlatan detay

Gündem

Son dakika... İsrail saldırılarında AA'nın kameramanı hayatını kaybetti! Yürek sızlatan detay

Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!
Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!

Gündem

Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!

Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı
Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı

Gündem

Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı
Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Dünya

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Blinken'dan Filistin açıklaması!
Blinken'dan Filistin açıklaması!

Gündem

Blinken'dan Filistin açıklaması!

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!

Gündem

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!

Gündem

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı protesto!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23