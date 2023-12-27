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Dünya Katil İsrail şimdi de organ kaçakçılığına başladı
Dünya

Katil İsrail şimdi de organ kaçakçılığına başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 03:11:00 -
Katil İsrail şimdi de organ kaçakçılığına başladı

Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi.

Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya'da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da tepki gösterildi.
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Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams da Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinlilere ait yaklaşık 80 cenazenin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerini bilgilendirdiğini aktarmıştı.

"Onlarca şehidin naaşı bir konteyner içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü" açıklamasında bulunan Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerden çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurgulamıştı.

İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinliler ait yaklaşık 80 naaşı, dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.

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