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Gündem Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...
Gündem

Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2023-11-10 15:52:00 - 2023-11-10 15:56:23
Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...

Siyonist İsrail, dün etrafını bombaladığı Şifa Hastanesi'nin bir poliklinik binasını vurdu. Saldırıda çok sayıda kişinin şehit olduğu öğrenildi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi’nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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