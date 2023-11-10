Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi’nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

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