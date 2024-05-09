Katil İsrail şehit cenazesini vermiyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kudüs’te İsrail işgaline direnen Şanlıurfalı İmam Hasan Sakalanan’ı vahşice katleden siyonist köpeklerin bir alçaklığı daha ortaya çıktı. Siyonistin 30 Nisan günü katlettiği şehidimizin cenazesini henüz teslim etmediği öğrenildi. akit’e konuşan hocanın kuzeni Aziz Yaka, şunları anlattı: “Hasan’ın Kudüs’e gitme konusunda dördüncü girişimiydi. Daha önce farklı şekillerde denemeler yaptı fakat nasip olmadı. En son 28 Nisan tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın programıyla gitti. Zaten aklında Gazze’ye gidip geri dönmemek vardı. Biz cenazemizi istiyoruz. Annesi de cenaze buraya gelsin diye sürekli ağlıyor. Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. İsrailli yetkililerle de konuşmaya çalıştık lakin olumlu bir cevap alamadık. Uğraşıyoruz diyorlar. Hamas yetkilileriyle de görüştük. Taziyelerini ilettiler. İsrail’e şehidimizin cenazesine karşılık olarak esir takası teklifinde bulunduklarını da söylediler. Kuzenim şehit olduktan sonra birçok yardım kuruluşundan yardım geldi. Son olarak sağolsun bir kardeşimiz ev infak etmiş. Geçtiğimiz gün İnfak-Der Derneği Başkanı Mehmet Ali Parlak ve şehidimizin ailesi eve bakmaya gittiler. Tüm Türkiye bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun.”