Katil İsrail, Refah'ı vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var
ABD destekli terör oluşumu İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan Refah'ta sivillere yönelik saldırısında 11 kişi şehit oldu, 50 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı bildirildi. Tel El Sultan'daki bir hastanenin yanında gerçekleştirilen saldırıda bir sağlık görevlisi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı aktarıldı.