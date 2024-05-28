Katil İsrail, Refah'a havadan ve karadan saldırı başlattı! Şehit ve yaralılar var
İsrail savaş uçakları binlerce Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve karadan saldırı başlattı. Çok sayıda şehit ve yaralı olduğu bildirildi.
İsrail, dün binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği saldırının tüm dünyada yankıları sürerken Refah kentine yeni bir saldırı başlattı.
İSRAİL, REFAH'A BOMBARDIMAN BAŞLATTI
İsrail savaş uçakları, Refah kentine başlattıkları hava harekatıyla kenti bombardıman altına aldı. Karadan da ilerlemek isteyen İsrail ordusuyla, Kassam Tugayları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Saldırılar sonucu bölgede yıkılan binalarda şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.
ÇADIR KENTTE KATLİAM YAPMIŞLARDI
İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 27 Mayıs gecesi düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit olmuştu.
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