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Dünya Katil İsrail, Refah'a havadan ve karadan saldırı başlattı! Şehit ve yaralılar var
Dünya

Katil İsrail, Refah'a havadan ve karadan saldırı başlattı! Şehit ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-05-28 02:12:00 -
Katil İsrail, Refah'a havadan ve karadan saldırı başlattı! Şehit ve yaralılar var

İsrail savaş uçakları binlerce Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve karadan saldırı başlattı. Çok sayıda şehit ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail, dün binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği saldırının tüm dünyada yankıları sürerken Refah kentine yeni bir saldırı başlattı.

İSRAİL, REFAH'A BOMBARDIMAN BAŞLATTI

İsrail savaş uçakları, Refah kentine başlattıkları hava harekatıyla kenti bombardıman altına aldı. Karadan da ilerlemek isteyen İsrail ordusuyla, Kassam Tugayları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Saldırılar sonucu bölgede yıkılan binalarda şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

ÇADIR KENTTE KATLİAM YAPMIŞLARDI

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 27 Mayıs gecesi düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit olmuştu.
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Yorumlar

Emir Timur

Tamam bazen çok sinirli oluyorum ofkemden dolayı argo kelimeler çıkıyor neyse İsrail'in gücünü kıracak yolu yöntemi söylüyoruz birincisi adamların planı Arzu mevud görüyorsunuz PKK ypg yı ABD destekli destekleyen mossad düşürülen İran helikopteri sebebi ne reisi türk dünyasına yanasmasi oldu amaç ne İran'da kukla bir başkan sectirme İsrail yanlısı sonra İran'dan toprak alacak Irak'tan alacaklar Suriye de seçimle göstermelik teroristan kurma ve Yavaş yavaş arazi büyütme planı siyonistin aklında bunu engellemek için ilk yöntem Yemen'e askerî silah desteği verilecek Katolik dünyanın gemilerini batiracak ki Avrupa'da da ABD'de İsrail'e ekonomik sıkıntıdan dolayı halk öfke kusacak ikinci yöntem Katolik halk Hz İsa ya yapilan zulüm den dolayı Yahudiler e karşı ayaklandirrma sağlanması Portekiz İspanya İrlanda vs halkı Yahudilere karşı ayaklandirrma yapılması gerek üçüncü yöntem mısır İran Türkiye Rusya topyekûn İsrail'e saldırmak gerekir bunlar olmazsa adamlar örgütler vasıtası ile ülkelerden toprak kopartma amacında 4 yöntem Hamas'a silah verilmesi gerekir 5. Yöntem oturacağız Beşar ile anlasacagiz önemli stratejist Ler ile plan düşünmek gerek en mantıklı olan yemen ticaret gemilerini vurması Katolik dünyayı Yahudiler e karşı ayaklandirrma yapılması Avrupa'ya anlatilmasi gerek adamların amacı mescidi aksa yı yıkıp Süleyman mabedi inşaa ederek küresel tek dünya düzeni merkezî haline gelmesi bunu önlemek için yazdık yani Avrupa halkları ayaklanarak Yahudilere biz sizin koleniz değiliz diyecek yahudilerin malları kamulaştırılması gerek bunlar da olmazsa ne mi olur turan türk imparatorlugu kurar ordu ile silindir gibi yahudi devleti ni yıkarız .

Ferhat

Asıl düşman ABD görememişsin
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