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Dünya Katil İsrail, ramazanın ilk gününde onlarca Filistinliyi katletti!
Dünya

Katil İsrail, ramazanın ilk gününde onlarca Filistinliyi katletti!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 00:55:00 -
Katil İsrail, ramazanın ilk gününde onlarca Filistinliyi katletti!

İsrail ordusunun, ramazanın ilk gününde abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde hedef aldığı sivil yerleşim yerlerinde onlarca kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı açıklandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde doğrudan sivillerin evlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Ramazanın ilk gününde gerçekleşen saldırılarda Filistinli onlarca sivil öldürüldü ve yaralandı.

Çok sayıda cansız beden çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Ebu Nasır isimli vatandaşın evini havadan bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, Sivil Savunma çalışanlarının söz konusu evin enkazından çok sayıda cansız bedeni çıkardığı aktarıldı.
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Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'nde ed-Dahduh ailesine ait evi bombaladığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırına yakın yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentinde de bir evi bombalayarak 3 kişiyi öldürdüğü, çok sayıda sivili yaraladığı belirtildi.

Ramazan ayının birinci gününde Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinde saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentini hem savaş uçaklarıyla hem de topçu atışlarıyla vurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürmeye devam ederek kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları sürdürüyor." dedi.

Sevabite, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze Şeridi'nde insani bir felaket söz konusu. Öyle ki binlerce aile, ramazanın ilk gününde iftarlarını açacakları bir öğün yemek bulamadı. Gazze'deki açlık sebebiyle can kayıpları artmaya devam edecek. Gazze Şeridi'nde 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş vatandaş, sığındıkları 100'den fazla mekanda yiyecek bulamıyorlar."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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