Katil İsrail polisi Kudüs valisini yine gözaltına aldı
Katil İsrail polisi, Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı keyfi sebeplerden gözaltına aldı.
Vadi Hulva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, hain İsrail polisinin Vali Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından, gözaltına aldığı bildirildi.
Vali Gays, bu yıl içinde 3'üncü kez gözaltına alındı.
Kalleş İsrail polisi Gays'ı Nisan ve Mayıs aylarında da gözaltına almıştı.