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Dünya

Katil İsrail polisi, Filistinli genci boğazlayarak katletti

Katil İsrail’in polisinin Filistinli bir genci boğazlayarak katlettiği o korkunç anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:25:00 -

Aşırı ve orantısız bir güç kullanarak Filistin topraklarını kana bulayan katil İsrail’in polisinin Filistinli bir genci boğazlayarak katlettiği anlar mazlum topraklarda yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kaddum köyüne düzenledikleri baskında Filistinlilerin attığı taştan bile korkan İsrail emniyet güçleri, bu kez de derdest ettikleri Filistinli savunmasız bir genci boğazlayarak katletti; o anlar da kameralarca anbean görüntülendi.

Filistinli gencin ağzına ve boğazına sıkı sıkıya bastırırken, İsrail polisinin zaman zaman gencin kafasını yere vurduğu da görüldü.

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