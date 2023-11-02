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Dünya Katil İsrail, otizmli genci şehit etti!
Dünya

Katil İsrail, otizmli genci şehit etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:31:00 -
Katil İsrail, otizmli genci şehit etti!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan otizmli bir genci vurarak şehit etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan otizmli bir genci vurarak şehit etti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce çocuğu katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Gücü sivillere yeten İsrail ordusu, cephede kararlılıkla mücadele veren İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan darbe yiyerek bozguna uğrarken, yaşadıkları hezimetin acısını Filistinli masum sivillerden çıkarıyor.

Savaş hukuku tanımayan İsrail ordusunun hedefinde bu kez de otizmli bir genç vardı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan otizmli bir genci vurarak şehit etti.
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EVET AKİT İŞTE BİZ DÜNYA MÜSLÜMANLARININ TÜMÜ BU ŞEHİT OTİZİMLİ GAZZELİ KADAR BİR AĞIRLIĞIMIZ YOK EĞER BİZ MÜSLÜMANLAR HAKİKİ İMAN ETMİŞ OLSAYDIK BU CANLI YAYINLA BİZE İZLETTİRİLEN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN TEKER TEKER BOĞAZLANAN KURBAN GİBİ ŞEHİT EDİLİŞLERİNE SESSİZ KALAMAZDIK
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