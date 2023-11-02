Katil İsrail, otizmli genci şehit etti!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan otizmli bir genci vurarak şehit etti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce çocuğu katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Gücü sivillere yeten İsrail ordusu, cephede kararlılıkla mücadele veren İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan darbe yiyerek bozguna uğrarken, yaşadıkları hezimetin acısını Filistinli masum sivillerden çıkarıyor.

Savaş hukuku tanımayan İsrail ordusunun hedefinde bu kez de otizmli bir genç vardı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş atan otizmli bir genci vurarak şehit etti.

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