  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya Katil İsrail ordusundan Lübnan'a füzeler atıldı!
Dünya

Katil İsrail ordusundan Lübnan'a füzeler atıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 17:25:00 - 2023-10-29 17:30:12
Katil İsrail ordusundan Lübnan'a füzeler atıldı!

Abluka altına aldığı Gazze'yi bombardımana tutan katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine 10 füze fırlattığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgilere yer verildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefr Şuba beldesinin çevresine 10 füze fırlattığı aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Halde beldesinin dışına işaret fişekleri attığı kaydedildi.

Roketler Lübnan'da boş araziye düştü

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail tarafına roketler atıldığı belirtildi. Atılan roketlerin boş araziye düştüğü aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun da saldırının yapıldığı yeri vurarak karşılık verdiği bildirildi.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci olmak üzere 4 sivil, İsrail'de de 1 sivil hayatını kaybetti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elon Musk İsrail’i dinlemedi Gazze’ye internet verdi
Elon Musk İsrail’i dinlemedi Gazze’ye internet verdi

Gündem

Elon Musk İsrail’i dinlemedi Gazze’ye internet verdi

Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti
Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti

Gündem

Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti

Filistin Kızılay'ı İsrail'in yeni tehdidini duyurdu
Filistin Kızılay'ı İsrail'in yeni tehdidini duyurdu

Dünya

Filistin Kızılay'ı İsrail'in yeni tehdidini duyurdu

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok
Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Dünya

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Kassam Tugayları İsrail'in son saldırısını püskürttü
Kassam Tugayları İsrail'in son saldırısını püskürttü

Dünya

Kassam Tugayları İsrail'in son saldırısını püskürttü

İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması
İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması

Gündem

İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması

İncirlik Üssü'nde İsrail gerilimi
İncirlik Üssü'nde İsrail gerilimi

Yerel

İncirlik Üssü'nde İsrail gerilimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23