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Dünya Katil İsrail ordusu yenilgiyi kabul etti! 'Başarısız olduk'
Dünya

Katil İsrail ordusu yenilgiyi kabul etti! 'Başarısız olduk'

Yeniakit Publisher
2023-12-08 22:18:00 -
Katil İsrail ordusu yenilgiyi kabul etti! 'Başarısız olduk'

Katil İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nde tutulan esirler için Hamas'a operasyon yaptığı ancak başarısız olunduğu ve iki askerinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Sivillere bomba yağdırmayı iyi bilen ancak yüz yüze çarpışmada devamlı yenilgi yaşayan İsrail ordusu, gece, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon başarısız oldu

Operasyonda, rehinelerin kaçırılması ve alıkonulması olaylarına katılan çok sayıda Hamas üyesini etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada hiçbir rehinenin kurtarılmadığını ve iki İsrail askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

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