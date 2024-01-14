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Gündem Katil İsrail ordusu geri çekilince bir evdeki vahşet gün yüzüne çıktı!
Gündem

Katil İsrail ordusu geri çekilince bir evdeki vahşet gün yüzüne çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 17:53:00 - 2024-01-14 18:33:06
Katil İsrail ordusu geri çekilince bir evdeki vahşet gün yüzüne çıktı!

Gazze'de sivillere yönelik bombardıman devam ederken siyonist rejimin bugün sabah saatlerinde kısmen çekilmesinin ardından bölgedeki tahribat gün yüzüne çıktı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'nda bir evde, İsrail ordusunun geçen hafta kampa düzenlediği saldırı sırasında öldürülen 10 Filistinlinin cesedi bulundu.

Filistinlilere ait henüz kimlikleri tespit edilemeyen naaşlar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu çekilirken kent bombalandı

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden sabah saatlerinde İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, işgal amacıyla girdikleri yerlerden çekilirken arkalarında yüzlerce yıkılmış ev, buldozerler tarafından kazınmış yollar olan harabeye dönmüş bir bölge bıraktığını ifade etmişti.

Can kaybı 24 bine yaklaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
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