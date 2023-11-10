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Dünya Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular
Dünya

Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular

Yeniakit Publisher
2023-11-10 22:33:00 -
Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular

Katil İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık İsrail savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hizbullah'a ait 'hedefleri' vurduğunu duyurdu.

Siyonist ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları ve SİHA'ların Hizbullah'a ait bir dizi "hedefe" hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında askeri noktalar, silah deposu gibi yerler olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından gerçekleştirdiği güdümlü füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4'ü ağır 5 askerin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

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