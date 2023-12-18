Katil İsrail ordusu bir gazeteci daha katletti
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması sonucu gazeteci Hanin el-Kaştan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.
Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.
Kaynak: AA
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