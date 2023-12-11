Katil İsrail Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu!
Bombardıman sebebiyle yerlerinden edilen Gazzelilerin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na katil İsrail tarafından saldırı düzenlendi.
Deir al-Balah kentinde bulunan ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na yapılan hava saldırısında 23 sivil şehit oldu.
Çok sayıda yaralı El Aksa Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Enkaz altında kalan çok sayıda kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.
Gözaltına alınanların sayısı 3 bin 700'e yükseldi!
Öte yandan siyonist İsrail askerleri Batı Şeria’nın Eriha, Nablus ve El Halil kentlerine baskın düzenledi. Gece boyunca düzenlenen baskınlarda 2’si kadın 28 Filistinli gözaltına alındı.
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar kapsamında gözaltına alınan Filistinli sayısı 3 bin 700’e yükseldi.