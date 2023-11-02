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Gündem Katil İsrail Kudüs Hastanesi'nin yakınını yine vurdu!
Gündem

Katil İsrail Kudüs Hastanesi'nin yakınını yine vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:23:00 -
Katil İsrail Kudüs Hastanesi'nin yakınını yine vurdu!

Filistin Kızılayı, katil İsrail'in bir kez daha Kudüs Hastanesi’nin yakınını bombaladığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, siyonistlerin bir kez daha Gazze Şeridi’nin Tel al-Hawa semtindeki Kudüs Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

İsrail’in hastaneye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir noktayI vurduğunu aktaran Kızılay, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs Hastanesi'ne yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Acil Durum Binası önünde bir grup sivili bombalıyor” ifadelerini kullandı.

Hastanede 14 bin sivil barınıyor!

Saldırı sırasında hastane önünde duran 1’i çocuk 2 kişinin göğsünden ve karnında ağır şekilde yaralandığı açıklayan Kızılay, hastanenin merkezi klima sistemi ve su depolarından birinin saldırıda hasar gördüğünü bildirildi.

Kudüs Hastanesi’ne yaklaşık 14 bin sivilin İsrail’in saldırıları nedeniyle hastaneye sığındığı biliniyor.
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