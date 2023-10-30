  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Ünlü ekonomist 'Bu ilk defa oluyor' diyerek gram altınla ilgili hiç hesapta olmayan gelişmeyi açıkladı

İkinci el fiyatlarda son durum! Sıfır araçlarda yeni döneme kapı aralandı

Tüm dünyaya böyle duyuruldu! Hamas’la ilgili şok iddia! Ağzınız bir karış açık kalacak

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

ABD’den skandal karar! Tüm dünyaya az önce duyuruldu! Bu tam bir utanmazlık

Hilal-Haç savaşı kapıda

İran’dan flaş “Türkiye” hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan skandal sözler! Sen onu ancak rüyanda görürsün alçak herif

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Dünya Katil İsrail Kudüs Hastanesi'ni tehdide devam ediyor
Dünya

Katil İsrail Kudüs Hastanesi'ni tehdide devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-30 07:18:00 -
Katil İsrail Kudüs Hastanesi'ni tehdide devam ediyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR'dan çok sert İsrail mesajı!
HÜDA PAR'dan çok sert İsrail mesajı!

Gündem

HÜDA PAR'dan çok sert İsrail mesajı!

Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!
Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Dünya

Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı
Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı

Dünya

Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23