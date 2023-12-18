Katil İsrail katliam yaptı! Nuseyrat'ta çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de yer alan Nuseyrat kampına yaptığı saldırıda çok sayıda Filistinli şehit oldu.

İsrail savaş uçakları, Nuseyrat kampına hava saldırısı düzenledi. 10'dan fazla ev enkaza dönerken, en az 45 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ekip ve ekipman sıkıntısının yaşandığı bölgede vatandaşlar arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldüğünü açıklamıştı.