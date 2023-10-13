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Katil İsrail kara harekatına başladığını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:50:00 -

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kara birliklerinin Gazze Şeridi’ne baskınlar düzenlediğini açıkladı.

Gazze'ye 8 gündür aralıksız bomba yağdıran küffar ordusu, Gazze Şeridi’nde birçok noktaya baskın düzenlendiğini açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, esir tutulan İsraillileri bulmak amacıyla bugün Gazze’de piyade ve tank birliklerinin katılımıyla yerel baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari baskınlar hakkında, “Bu faaliyetler Gazze'yi çevreleyen bölgeyi teröristlerden temizleme çabamızın tamamlayıcı bir parçasıdır” ifadelerini kullanarak sivil halkı ve Hamas'ı teröristlikle suçladı.

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