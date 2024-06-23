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Dünya Katil İsrail insanlık suçu işliyor! Çok sayıda şehit var
Dünya

Katil İsrail insanlık suçu işliyor! Çok sayıda şehit var

Yeniakit Publisher
2024-06-23 04:06:00 -
Katil İsrail insanlık suçu işliyor! Çok sayıda şehit var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 evi daha bombaladı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da "Ekiplerimiz, Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı ve Dabit bölgelerinde 2 evin hedef alındığı ihbarı üzerine olay yerlerine intikal etti." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, enkaz altında kalanların olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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İsrail ordusu, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etmişti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında, "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtmişti.

Kaynak: AA

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