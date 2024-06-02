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Dünya Katil İsrail için bir ülke daha harekete geçti
Dünya

Katil İsrail için bir ülke daha harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-06-02 21:16:00 -
Katil İsrail için bir ülke daha harekete geçti

Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişiler için harekete geçti.

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: AA
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