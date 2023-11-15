  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail, ibadet edenleri bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Katil İsrail, ibadet edenleri bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-11-15 20:28:00 -
Katil İsrail, ibadet edenleri bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Sabra Camii'ne ibadet edildiği sırada havadan bomba yağdırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor.

İsrail Sabra Camii'ni vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.

Fenomenlerde fonlanıyor! Sosyal ağlar, soykırımcı İsrail'i aklama yarışında
Fenomenlerde fonlanıyor! Sosyal ağlar, soykırımcı İsrail'i aklama yarışında

Aktüel

Fenomenlerde fonlanıyor! Sosyal ağlar, soykırımcı İsrail'i aklama yarışında
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist İsrail'den katliamı aklamak için skandal paylaşım
Terörist İsrail'den katliamı aklamak için skandal paylaşım

Dünya

Terörist İsrail'den katliamı aklamak için skandal paylaşım

Refah Kapısı’ndan ilk defa ‘yarım tanker’ yakıt geçti, alçak İsrail kullanımını sınırladı!
Refah Kapısı’ndan ilk defa ‘yarım tanker’ yakıt geçti, alçak İsrail kullanımını sınırladı!

Dünya

Refah Kapısı’ndan ilk defa ‘yarım tanker’ yakıt geçti, alçak İsrail kullanımını sınırladı!

İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu
İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu

Ekonomi

İsrail'e para yardımı yapan Mercedes'e tepki yağdı! Filistin kararı olay oldu

Emine Erdoğan'dan İsrail talebi
Emine Erdoğan'dan İsrail talebi

Aktüel

Emine Erdoğan'dan İsrail talebi

Alçak İsrail durmuyor! Bulaşıcı hastalıklar artıyor! Çoçukları hedef almayı sürdürüyor!
Alçak İsrail durmuyor! Bulaşıcı hastalıklar artıyor! Çoçukları hedef almayı sürdürüyor!

Gündem

Alçak İsrail durmuyor! Bulaşıcı hastalıklar artıyor! Çoçukları hedef almayı sürdürüyor!

DSÖ'den katil İsrail'e Şifa Hastanesi'ne müdahale tepkisi!
DSÖ'den katil İsrail'e Şifa Hastanesi'ne müdahale tepkisi!

Gündem

DSÖ'den katil İsrail'e Şifa Hastanesi'ne müdahale tepkisi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23