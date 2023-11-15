Katil İsrail, ibadet edenleri bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Sabra Camii'ne ibadet edildiği sırada havadan bomba yağdırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor.
İsrail Sabra Camii'ni vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan Sabra Camii'ne ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.