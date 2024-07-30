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Dünya Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!
Dünya

Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 22:09:00 -
Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Shukr İsrail saldırısından sağ kurtuldu. Shukr, 1983’te Beyrut’ta ABD’ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde bulunuyor.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr’un İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr’un saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Birkaç yıl önce Hizbullah’ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983’te Beyrut’ta ABD’ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

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