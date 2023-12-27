Katil İsrail hastane çevresini bombaladı! Çok sayıda ölü var
Sahada Kassam Tugayları ile girdiği çatışmaları kaybedip Gazze'de sivillere yönelik bombardımanını devam ettiren İsrail ordusu, Han Yunus kentinde bulunan El Emel Hastanesi’nin önündeki binayı vurdu. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Katil İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını 82 gündür sürdürüyor.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki El Emel Hastanesi’nin önündeki binayı vurduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama ise yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.
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