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Gündem Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!
Gündem

Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 17:29:00 - 2023-12-04 17:32:44

Siyonist İsrail bu sabah Han Yunus'ta yine sivilleri hedef aldı.

Gazze'deki 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından katil İsrail tarafından sivillerin yaşam yerlerine yönelik bombardıman sürüyor.

Siyonistler bu sabah Han Yunus’u vurdu.

Bir apartmanın vurulduğu anlaşılan görüntülerde, enkaz altında kalanlara çevrede bulunanlar yardım etti. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Han Yunus'ta yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

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