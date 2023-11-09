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Gündem Katil İsrail güvenli bölge ilan edilen alanı vurdu!
Gündem

Katil İsrail güvenli bölge ilan edilen alanı vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 20:03:00 -

Gazze'de masum sivilleri hedef alan katil İsrail, bu sefer de "güvenli bölge" ilan ettiği Gazze’nin güneyini vurdu.

Gazze'de hiçbir sivilin güvende olmadığı bugün yapılan bir saldırıyla yeniden anlaşıldı.

Okul, hastane hatta ambulans konvoyu bombalayacak kadar insanlık dışı saldırılar düzenleyen katiller bu sefer de daha önce "güvenli bölge" ilan ettikleri yerleşim yerini vurdu.

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde yer alan Deir el-Balah'taki saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 sivil Filistinli şehit edildi.

Saldırıda çok sayıda da yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı.

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